الاقتصاد الأمريكي يسجل أدنى معدل نمو منذ عام 2020

من المحتمل أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد توسع بمعدل سنوي قدره 1.1% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وهو أقل بكثير من 6.9% في الربع الرابع، بحسب بيانات مكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادي.

أضعف وتيرة نمو منذ منتصف عام 2020

وسيكون هذا هو أضعف وتيرة نمو منذ منتصف عام 2020 عندما أدت جائحة الفيروس التاجي إلى تقليص النشاط الاقتصادي، ويُنظر إلى المخزونات وصافي الصادرات على أنها عوامل السحب الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع التضخم وانقطاع العرض.

مستويات مرتفعة من الاستهلاك

من ناحية أخرى، من المحتمل أن يساهم الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الأمريكي حيث عززت المستويات المرتفعة من المدخرات الاستهلاك وشجعت الشركات على الاستثمار في النمو المستقبلي.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية محدود

في غضون ذلك، قال المسؤولون الأمريكيون إن الحرب الروسية في أوكرانيا من المرجح أن يكون لها تأثير خافت على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، حيث أن تأثر الولايات المتحدة بالاقتصاد الروسي محدود إلى حد ما.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 3.20 في المائة من عام 1947 حتى عام 2021، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33.80 في المائة في الربع الثالث من عام 2020 وأدنى مستوى قياسي بلغ 31.20 في المائة في الربع الثاني من عام 2020.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 2.20% بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 2.50% في عام 2023 و1.90% في عام 2024.