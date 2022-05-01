تحطم سيارة سقطت عليها أجزاء من سور عقار منهار في المنصورة

سقطت أجزاء كبيرة من سور عقار في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، ما تسبب في تحطم سيارة ملاكي تصادم وجودها في شارع «الخلا» التابع لحي غرب المنصورة، ولم يتسبب في انهيار السور في حدوث أي خسائر بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية «الإنقاذ البري» إلى مكان الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بسقوط سور في المنصورة

تلقى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط وانهيار أجزاء من سور في عقار قديم بشارع «الخلا» التابع لحي غرب المنصورة دون وقوع إصابات، وتحطم سيارة ملاكي أسفل السور.

معاينة انهيار السور في شارع الخلا

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى مكان الحادث وقوت الحماية المدنية و«الإنقاذ البري» وسيارة إسعاف، وتبين انهيار أجزاء من سور عقار قديم على سيارة ملاكي تصادف وجودها أسفل العقار وقت سقوط السور، وجرى استدعاء الإدارة الهندسية في الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد شهود العيان أنّ العقار كان يتم تعديلات إنشائية فيه من الداخل ما تسبب في سقوط أجزاء منه في الشارع، وأشاروا إلى أن شارع الخلا من الشوارع التي لها خطوط تنظيم جديدة وينبغي على أي عقار جديد أن يترد عدة أمتار وهو ما يجعل سكان العقارات بالشارع متمسكين بالمباني القديمة.

وبدأت رئاسة حي غرب المنصورة في فحص العقار وعما إذ كان صادر له ثمة قرارات إزالة من عدمه، وتشكلت لجنة هندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بمحافظة الدقهلية لعمل تقرير عن وضع المنزل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.