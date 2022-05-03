مخرج حلقة الاختيار 3 الأخيرة: كل شخص عمل في المسلسل شعر بجلال الموقف

قال شريف سعيد، مخرج الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، إنه جرى تكليفه بعمل الحلقة الأخيرة، بحكم عمله بوحدة الأفلام الوثائقية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان حريص على التوثيق الدرامي، وتسليط الضوء على بعض الأشياء التي لم يجري ذكرها، وكذلك عرض تسجيلات قضية التخابر الكبرى، متابعا: «كل شخص عمل في الاختيار من الطاقم الدرامي أو باقي الأشخاص، شعر بجلال الموقف».

بدأ العمل في الحلقة منتصف الشهر

أضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، المذاع مساء اليوم، أنه جرى تكليفه بالحلقة في منتصف شهر رمضان، عن طريق الكاتب أحمد الدريني مدير وحدة الأفلام الوثائقية، من أجل تقديم محتوى جيد لعرض ما يجب أن يعرفه الجمهور، لافتا إلى أن العمل الدرامي، يختلف عن العمل التوثيقي، في إمكانية وجود خيوط درامية متنوعة، لكن الوثائقي يعرض كل التفاصيل.

جمهور مسلسل الاختيار

أوضح مخرج الحلقة الأخيرة من مسلسل «الاختيار 3»، أن جمهور الحلقة الأخيرة، هو جمهور المسلسل طوال الشهر، لذا جرى ربط الخيوط ببعضها، من أجل تقديم محتوى جيد يتماهى فيها الدرامي والوثائقي، مشيرا إلى أن بعض الأعمال الأجنبية، تكاد تنصهر فيها الخيط الوثائقي مع الخيط الدرامي.

شكر للطاقم الدرامي

وتوجه مخرج الحلقة، بالشكر لطاقم العمل الدرامي، الذي قدم كل مواهبه للخروج بعمل كبير مثل الاختيار، خاصة أن كل شخص يعمل في المسلسل كان لديه هيبة وجلال للموقف وللعمل.