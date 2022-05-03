«التعليم» تحدد آلية توزيع درجات امتحانات أولى وثانية ثانوي 2022

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الوقت الحالي على قدم وساق لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً وورقياً في المدارس المجهزة من الناحية التكنولوجية بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا ومراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا.

70% من الدرجات للأسئلة الإلكترونية

توزيع درجات امتحانات أولى وثانية ثانوي لا يزال يشغل بال أولياء الأمور والطلاب، خاصة بعد تخصيص نسبة 70% من الدرجات للأسئلة الإلكترونية على جهاز التابلت و30% على الأسئلة المقالية، لذلك قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت توزيع الدرجات على الامتحانات بالتفصيل من حيث عددها، وليس بالنسبة المئوية، وتم إعلانه بوضوح في كتاب دوري للمديريات والإدارات التعليمية.

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي جديد في توزيع درجات الامتحانات عما كانت عليه سابقا، مؤكدا على الطلاب بضرورة التحضير الجيد للامتحانات والاعتماد على الكتب المدرسية في ذلك وليس المذكرات الخارجية التي لا تخدم أهداف عملية التعليم الجديدة القائمة على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

مصير مهكري أجهزة التابلت

ورد وزير التربية والتعليم، على مصير مهكري أجهزة التابلت في الامتحانات، قائلاً: «التهكير يتعارض مع المنصة وإذا ثبت التهكير يتم عمل محضر وحرمان الطالب من الامتحان ويعتبر راسباً»، لافتاً إلى أن كل الامتحانات بها كراسة مفاهيم سواء الأصلية أو البديلة.

ونوه الدكتور طارق شوقي، إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ستعقد ورقياً للأسئلة المقالية وإلكترونياً لأسئلة الاختيار من متعدد التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن الأسئلة المقالية يتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.