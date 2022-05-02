تفاصيل مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاح

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية «موتوسيكل» و«توك توك»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

بلاغ بمصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم

تعود أحدث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من قسم شرطة طهطا، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين في حادث تصادم بدائرة القسم.

وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وهما «موتوسيكل» و«توك توك»، بسبب السرعة الزائدة.

نتج عن الحادث، إصابة كلٍ من قائدي «الموتوسيكل والتوك توك»، وجرى نقلهما إلى مستشفى طهطا العام، وتم تحويل قائد الدراجة البخارية إلى مستشفى سوهاج، العام إلا أنه لفظ أنفاسه عقب وصوله إلى المستشفى.

وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة مرور السيارات، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

إصابة عامل وطالبة بإصابات وجروح خطيرة

وكانت قد شهدت دائرة مركز جرجا، في محافظة سوهاج، إصابة عامل وطالبة بإصابات وجروح خطيرة إثر تصادم دراجة بخارية حيث أصيب الأول باشتباه نزيف في المخ، وإصابة الطالبة باشتباه كسر بالحوض، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة «أ ع ا» 23 سنة، ويقيم بذات الناحية اختل مقود القيادة بيده واصطدم بـ«ع. ح. س» 13 سنة، طالبة وتقيم بذات الناحية حال لهوها أمام منزلها ما أدى لإصابتها «اشتباه كسر بالحوض».