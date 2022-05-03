يسرا: أعرف 3 زي «فريدة هانم».. وموسيقار فاقد للبصر علمني التعامل مع الموبايل

قالت الفنانة يسرا، إنّ شخصية «فريدة هانم»، التي قدمتها في مسلسل «أحلام سعيدة» الذي عُرض في شهر رمضان موجودة في المجتمع، موضحةً: «الشخصية دي عايشة في حياتنا، هنلاقي سيدات عاملين كده وعايشين في حياتهم التي تربوا عليها، بينزلوا لابسين بالمكياج ومش بيغيروا المانيكير وبيقعدوا على نفس الترابيزة في النادي ومحدش ياخد مكانهم وكل هذا موجود».

وأضافت يسرا، في حواره ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم باسم طبانة ومنة فاروق، أنّ هذه الشخصية ليست مصطنعة وموجودة في حياتنا الطبيعية، متابعةً: «أنا أعرف 3 كده، طيبين جدا، لكن الطيبة دي مش دايمة إلا في ظروف معينة، لكن بيدافعوا عن حياتهم بالطريقة دي والأداء ده».

مش عاوز ألبسك النظارة كتير

وتابعت الفنانة، أن الشخصية التي تجسدها عندما فقدت بصرها في أحداث المسلسل، قال لها المخرج «مش عاوز ألبسك النظارة كتير»، لأنها تضيع إحساس الفنان: «في الأول الشخصية، كنا عارفين إنها هتضع قدمها في الشباب، وعارفين عنها كل حاجة، لكن بعد كده الوضع اختلف بسبب فقدان البصر، واختلفت مساحة الحركة، وزادت حاسة الشم بعد فقدان البصر».

نماذج رائعة في الوسط الفني لأشخاص فاقدين للبصر

وأردفت، أنها التقت في حياتها أشخاصا حُرموا من نعمة البصر مثل الموسيقار عمار الشريعي، مبينةً: «التقيت أيضا بالأستاذ سيد مكاوي وكان دمه شربات، وكان ملحن عظيم وعلى طول بيضحك، وعمره ما أخد فقدان البصر بشكل درامي، والتقيت عمرو سليم وتعلمت منه استخدام الموبايل».