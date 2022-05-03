غادة عادل: يسرا فنانة حقيقية وموهبة جبارة واتعلمنا منها الأخلاق

قالت الفنانة غادة عادل في تعليقها على دورها في مسلسل أحلام سعيدة إن العمل مع الفنانة يسرا أجمل شيء في الحياة.

وتابعت غادة عادل في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «يسرا موهبة جبارة فنيا والجميع يتعلم منها لكن قبل ذلك كله بيتعلم منها الاخلاق لأن النجومية دي مش بس شطارة تمثيل أو موهبة أو حنية أو كرم فقط لكن معندهاش أنانية الممثل.. وأنا بقول ده وجسمي بيقشعر».

وعلقت الفنانة يسرا على مشهد المواجهة التي بكت فيه غادة عادل بشدة، قائلة: «مشهد المواجهة غادة عادل كانت بتعيط عياط غير طبيعي مش بس كدة، لكن شيماء سيف كانت بتعيط بالدموع في كواليس تصوير مسلسل أحلام سعيدة».

من جانبه، علق الفنان أوتاكا على دوره في مسلسل أحلام سعيدة في شخصية «البواب الأمين»، قائلا إنه منذ نعومة أظافره في الطفولة، كان حلمه أن يصبح فنانا، لكن الحلم الأكبر الذي ظل يراوده طوال حياته أن يشارك مع الفنانة يسرا في أي عمل فني.

تمثيلي مع يسرا أحلى حاجة حصلتلي

وأضاف أوتاكا خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة on «حلم التمثيل مع يسرا ظل يراودني طول العمر وده أحلى حاجة حصلتلي السنادي وطول العمر وكان نفسي طول حياتي أقابلها على الأقل».

وكشف أن أول أيام تصوير في العمل كان خائفا للغاية ومرعوبا، قائلا: «كنت مرعوب وركبي بتخبط في بعضها ولولا مي كساب وشيماء سيف كانوا بيشجعوني طول الوقت ويقلولوي فك».

وأكمل: «أكتر حاجه تعلمتها من يسرا وصحيح هو مثل قديم لكن اترجم على أرض الواقع وهو الكبير كبير، أنا بحبها أوي».

وعن أكثر المشاهد التي استحدث فيها إفيهات، قال: «المشاهد كلها كانت حكايتها على الله».

سر إيفيه «فول بالسحت»

وعن إفيه «فول بالسحت»، قالت يسرا : «هو صاحب الإفيه»، ليرد قائلا: «أي إفيه كنت أجربه وتضحك عليه أستاذة يسرا كنت بعتمده».