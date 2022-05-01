موجة حارة تضرب الإسكندرية مع عيد الفطر.. والشواطئ تستعد (فيديو)

تضرب الإسكندرية، موجة حارة مع أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يبدأ غدا الاثنين، حيث تبرز درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 17، مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 70% ما يعكس احتياجات المواطنين إلى الشواطئ والتي بدأت تستعد لاستقبال الزائرين وأبناء المدينة.

استعدادات شواطئ الإسكندرية لاستقبال الزائرين

وأنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كافة التجهيزات والاستعدادات الأخيرة لجميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددهم 66 شاطئ وذلك لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف.

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على أعمال رفع الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين على طول الكورنيش، وتكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة علي طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطيء، وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

مواجهة ظاهرة استغلال رواد الشواطئ

وأكد على مواجهة ظاهرة استغلال رواد الشواطئ وبلطجة عمال الشماسي، وفرض الإتاوة، والإكراميات بالإجبار، لافتا إلى أن الإدارة تواجه وتحارب موروثات قديمة سيئة ما زالت لها بقايا.

وتابع: «لا ننكر دور مستأجري الشواطئ وتعاونهم مع الإدارة لإظهار شواطئ الإسكندرية بالصورة التي تليق بها، وكذلك تعاونهم في حل أي مشكلة فور الإبلاغ عنها، وأنهم أصبحوا الآن يختارون للعمل من لديه حسن السمعة، وجيد التعامل مع المصطافين، والتخلص فورا من يقوم بابتزاز المواطنين».

ولفت إلى وضع شروطا عند تأجير الشواطئ للمستأجرين أبرزها خلو صحيفة الحالة الجنائية من أية أحكام سابقة وألا يكون مستأجر الشاطىء قد تعرض لفسخ التعاقد فيما سبق، مما يؤكد التزامه.