جامع تبحث مع «مرسيدس» خطط الشركة لتعزيز استثماراتها في مصر

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا مع وفد شركة مرسيدس - بنز ايجيبت برئاسة جيرد بيترليش، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، لبحث مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وتوجهات الشركة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة، شارك في الاجتماع حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية العاملة في مصر على نمو أعمالها، خاصةً في ظل بيئة الأعمال المواتية التي تتمتع بها مصر حالياً، فضلاً عن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي لتوطين الصناعة المحلية وعلى رأسها صناعة السيارات، مشيرة إلى حرص الحكومة على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في جعل مصر نقطة تمركز للاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

نيفين جامع: اهتمام بالغ من القيادة السياسية بتحفيز توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها محليًا

وأضافت جامع أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما بالغاً بتحفيز توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها محليًا والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي لها، لافتةً إلى أن السوق المصري يتمتع بكل المقومات التي تؤهله ليصبح مركزاً رئيسياً لتصنيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

الشركة تدعم توجهات الحكومة المصرية لتوطين الصناعة

ومن جانبه أكد جيرد بيترليش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ايجيبت، أن الشركة تدعم توجهات الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات وتعتبر السوق المصري سوقاً واعداً ومحوراً هاماً في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع سيارات مرسيدس - بنز، لافتاً إلى أن الشركة شهدت نمواً كبيراً بالسوق المصري خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث يجري حالياً الانتهاء من مركز لوجستي للشركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 20 ألف متر.

كما زادت الشركة عدد وكلائها في السوق المصري ليصلوا إلى 5 وموزعين معتمدين تتضمن 12 معرضا لخدمات البيع، وما بعد البيع بأنحاء الجمهورية بالإضافة للتصنيع المحلي لسيارات الدفع الرباعي GLE وGLS، وهو ما يعكس اهتمام الشركة العالمية بتوسيع نطاق أعمالها بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.