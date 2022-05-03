بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في انقلاب توك توك بمحافظة قنا

أصيب 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إثر انقلاب توك توك بأحد شوارع قرية الأشراف في محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا بوقوع حادث انقلاب توك توك بقرية الأشراف.

7 مصابين في انقلاب توك توك بقنا

واسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وهم: الشاذلي عبده إسماعيل، 48 عامًا، عزيزة محمد عمر، 45 عاما، محمد أحمد 13 عاما، وشقيقيه علي أحمد، 10 أعوام، وحمزة أحمد، 12 عاما، وأمل عبيد محمود، 10 أعوام، وملك علاء الدين 8 أعوام، بكدمات وكسور وسحجات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية.