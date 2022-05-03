شركات البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 34.6 مليار جنيه خلال شهر رمضان

اختتمت البورصة المصرية تعاملات شهر رمضان على مكاسب سوقية تجاوزت 34 مليار جنيه، حيث صادفت آخر جلسات التداول في البورصة مع نهاية شهر أبريل يوم الخميس 28 أبريل 2022، الموافق 27 من شهر رمضان.

رأس المال السوقي يربح 34.6 مليار جنيه

بلغ رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، 715.132 مليار جنيه خلال شهر أبريل الذي تزامن مع شهر رمضان، مقارنة مع 681.4 مليار جنيه في الشهر السابق عليه، بمكاسب 34.6 مليار جنيه، بنمو نسبته 5%.

86.7 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات خلال الشهر

بلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية نحو 86.7 مليار جنيه، خلال نفس الشهر، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 180 مليار جنيه في الشهر السابق عليه، فيما بلغت أحجام التداول نحو 74 مليار سهم، مقارنة مع 8.6 مليار سهم منفذة من خلال 563 ألف صفقة، مقابل 952 ألف عملية.

فئات المستثمرين خلال الشهر

سجّلت تعاملات المصريين في البورصة نسبة 69.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال شهر أبريل، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.3% والعرب على 10.9%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.42 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 680.8 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات تتراجع خلال شهر رمضان

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات شهر رمضان، على تراجع جماعي للمؤشرات، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30»، عند 11047.7 نقطة، متراجع بنسبة 1.7%، بينما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، عند مستوى 1873.98 نقطة بنسبة 1.9%، وتراجع مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان عند مستوى 2851.09 نقطة، بنسبة 1.48%، فيما هبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.92% عند مستوى 1909.95 نقطة.