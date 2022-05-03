ضبط 1103 قضايا تموينية بينها حجب سلع غذائية والاستيلاء على الدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد زيادتها.

حملات مكثفة في المحافظات لضبط الأسواق

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1103 قضايا تموينية متنوعة بينها 5 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء و250 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار فضلا عن ضبط 287 قضية في مجال مخالفات المخابز و101 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بإجمالي مضبوطات 154طن و2816 أسطوانة بوتاجاز و4500 لتر سولار و242 بطاقة ذكية.

وضبطت الحملات 4.5 طن سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية في حيازة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، كما تم ضبط 4 أطنان منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون بيانات ويشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة في حيازة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.

وصادر تموين الشرقية 7.5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلك وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

مصادرة 35 كيلو حشيش في حيازة تاجر مخدرات بالجيزة

وف سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ مباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية ويقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي مستأجرة بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش زنة 35 كيلو جرام ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.