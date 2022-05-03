خسارة مقعد بالكونجرس وتقليص عدد السكان.. كورونا تضرب أكبر ولاية أمريكية

تراجع عدد مواليد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية للعام الثاني على التوالي، وأرجعت سلطات الولاية الأمر إلى انخفاض معدل المواليد في الولاية التي تعد ثالث أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة بعد ولايتي ألاسكا وتكساس، بحسب ما نشرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

زيادة وفيات كورونا

لم يكن تراجع عدد مواليد سكان كاليفورنيا وحده المتسبب في انكماش وانخفاض عدد السكان، حيث ربط مصدر مسئول سبب هذا الانكماش في أعداد سكان الولاية إلى ارتفاع معدل الوفيات الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تراجع عدد الأشخاص الذين ينتقلون من مناطق أخرى بالولايات المتحدة للعيش في ولاية كاليفورنيا.

ونشر تقرير تابع لوزارة المالية في كاليفورنيا إلى أن الولاية فقدت 117552 شخصاً خلال العام الماضي، ليصبح عدد سكانها الآن 39.185.605 شخصاً، لافتة إلى أنه رغم فقدان هذا الرقم فإن الولاية مازالت الأكبر في عدد السكان قبل ولاية تكساس التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان.

وأوضح التقرير أن بعد سنوات من ثبات النمو السكاني في ولاية كاليفورنيا، التي اقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة، عاد عدد سكان الولاية إلى ما كان عليه في عام 2016.

وقال مسؤولو الولاية إن سياسات الهجرة الفيدرالية، التي وضعتها الولاية، أدت إلى تقليص عدد الأشخاص المنتقلين من ولايات أخرى إلى ولاية كاليفورنيا بشكل كبير.

خسارة مقعد في الكونجرس

وانعكس تراجع عدد السكان في الولاية الأمريكية لأول مرة في عام 2020، نتيجة تباطؤ النمو لعدة سنوات، إلى خسارة الولاية الأمريكية لمقعد واحد في الكونجرس الأمريكي بعد إجراء التعداد السكاني للولايات المتحدة في عام 2020.

ويطلق على ولاية كاليفورنيا الأمريكية لقب الولاية الذهبية والتي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان والثالثة من حيث المساحة، وتقع كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتحدها من الشمال ولاية أوريغون ومن الشمال الشرقي ولاية نيفادا وولاية أريزونا من الجنوب الشرقي وباخا كاليفورنيا المكسيكية من الجنوب، والمحيط الهادئ من الغرب.