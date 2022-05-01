حملات توعية لربات البيوت في المحافظات قبل العيد لترشيد استهلاك المياه

نظّمت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، حملات لتوعوية ربات البيوت بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل، وغسيل السجاد، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وتوعيتهم بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والذي يؤدي إلى سدها وحدوث أعطال بها.

التنبيه بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي

وقال المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنّ الحفاظ على المياه واجب حتمي، وليس رفاهية، ويجب التخلص الآمن من الصرف الصحي؛ لأن ذلك يعد من أهم الأولويات للحفاظ على الصحة والعيش ببيئة نظيفة، مشددا على تكثيف حملات التوعية بكل أنحاء المحافظة؛ لتوعية المواطنين بخطورة الإسراف في المياه سواء في أثناء تنظيف المنازل وغسيل السجاد أو أثناء عمليات تنظيف المنازل والتخلص من المخلفات بتجميعها بأكياس سميكة والقائمة بالأماكن المخصصة لذلك، والاهتمام بالنظافة العامة والتنبيه بعدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف الصحي.

توعية الأهالي بأهمية مياه الشرب

وأكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنّ إدارة التوعية في الشركة نظمت عددًا من الأنشطة لتوعية الأهالي بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الإهدار إلى جانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجاري المائية.

وأشار إلى أنّ إدارة التوعية تستهدف أماكن التجمعات مثل القوافل الصحية والمساجد والجمعيات الأهلية والمدارس والكنائس حتى تحقق الانتشار، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان المحافظة، ويكون للتوعية مردود إيجابي على الأرض حتى يشعر المواطن بأهمية هذا المرفق الحيوي والحفاظ عليه.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الشركة تطلق حملة توعية للمواطنين بترشيد استهلاك المياه، وعدم الإسراف في استخدامها تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك؛ لتوضيح الممارسات المثلى التي يجب اتباعها في العادات المقترنة بالأعياد كغسيل السجاد، والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

أشار المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، إلى أنّ حملات التوعية تنادي بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وحسن استخدام شبكات الصرف الصحي.

وقال إنّ ذلك يأتي ضمن فعاليات الخطة التوعوية التي ينفذها الفريق التوعوي في التواصل مع الجمهور، وتعريفهم بكيفية غسيل السجاد باستخدام دلوٍ صغير لتوفير كمية المياه المستهلكة في الغسيل، وعدم استخدام خراطيم المياه في أعمال الغسيل.