حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الزراعات بسوهاج

في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، قامت الوحدة المحلية لقرية «مشطا»، التابعة لمركز طما، في محافظة سوهاج، بإشراف رئيس مجلس قروي مشطا، ومسؤولي التنظيم وحماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز طما، بالتصدي لحالة تعديات بالبناء على أرض زراعية بمساحة 100 متر مربع تقريباً، في حوض «الروك الغربي»، عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض والأسمنت، في قرية «مشطا»، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالف.

إزالة سور مخالف بأخميم على مساحة 80 متر

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم بإزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها وقبل تطويرها، وتفعيل فرق الرصد الميداني والإبلاغ الفوري عن أي تعديات، بحملة إزالة فورية لسور مخالف مبنى بالبلوك الأبيض بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، على مساحة 80 متراً بشارع بحرى البلد، أمام مدرسة الفنية بنات بمركز أخميم في محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، على تطبيق القانون بكل حزم، لوقف أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتفعيل فرق الرصد والإبلاغ الفوري عن أي تعديات، والتصدي لها وإزالتها في مهدها قبل تطورها.

استمرار حملات الإزالة بمركز طهطا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بإشراف عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتنفيذ حالة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا، على مساحة 12 سهماً، كما تم تنفيذ حالتين إيقاف بناء مخالف، وفك شدة خشبية بساحل طهطا، وقرية «الجريدات»، بمجلس قروي «الصفيحة»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتمت الازالة بحضور مسؤول حماية الاراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بمركز طهطا، وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.