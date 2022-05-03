ضبط 4854 شخصا لعدم ارتداء الكمامة الواقية خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها على مستوى الجمهورية، في إطار الحرص على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط العديد من المخالفات في ضوء قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي، بارتداء الكمامات الواقية.

4854 مخالفة عدم ارتداء كمامة

ضبط 4854 شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 4845 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 9 أشخاص، لم يسددوا الغرامة المقررة.

قضايا تداول شيشة وغلق محلات

وتحررت 429 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، بالإضافة إلى ضبط 102 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 522 أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.