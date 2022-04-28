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ضبط 5842 شخصا لعدم ارتداء الكمامة و110 قضايا تداول شيشة

كتب:

محمد بركات
12:01 م | الخميس 28 أبريل 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، في إطار الحرص على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

5842 مخالفة عدم ارتداء كمامة

شهدت الساعات الـ24 الماضية، ضبط العديد من المخالفات على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي، بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، عن ضبط 5842 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 5821 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 21 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

عدم غلق المحلات وتداول الشيشة

حررت الأجهزة الأمنية، 486 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بقرار الغلق، في الوقت التي نجحت فيه من ضبط 110 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالى مضبوطات 611 أرجيلة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه المخالفات المحررة، وتم العرض على النيابة العامة، لاتخاذ اللازم، مع التأكيد على استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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