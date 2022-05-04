حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 4-5-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات عديدة يمتلكها مواليد برج الجدي أبرزها الشجاعة، فهم لا يخشون أحدا ويقفون في وجه أي معتد ويحبون أخذ الحقوق، فهم يتمتّعون بقوة كبيرة في ذاك الشأن للمواصلة والمواجهة، كما يحبون خوض التحديات والتصدي لها، ويواصلون العمل والأداء الجيد من أجل الوصول إلى القمة، فهم يحبون النجاح كثيرا ويسعون كثيرا في سبيل تحقيق ذلك وتجنب الإخفاق.

صفات مواليد برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بالإبداع واكتشاف طرق جديدة من أجل إنجاز أشيائهم، ويكرهون الأعمال التقليديّة، وهم دائما يسعون للأفضل والتميز وينظرون للأمام ويتطلعون للأفضل في حياتهم، وهم أيضا يعرفون تماما ما يريدونه من الحياة وما يريدون الوصول إليه، ومن الصعب كثيرا إحباطهم أو جعلهم يتراجعون عما يفكرون به ويسعون للوصول إليه، فهم غير قابلين للاستسلام إذا ما سمعوا ما لم يعجبهم، ويميلون للمغامرة وتجربة الأشياء الجديدة على الدوام ويبحثون عنها باستمرار.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنجح اليوم في التعبير عن أفكارك وتقدم شرح مبسط لوجهة نظرك وأرائك التي تتبانها بهدوء وبلاغة ولباقة تلقى استحسان من حولك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن القمر يتواجد في منزل العلاقات مما يساعدك على صناعة جوا صافيا مع من حولك وذلك بالنسبة لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي.