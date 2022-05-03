حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الثور بصبره الطويل وهمته العالية وإصراراه المتواصل، فلا يعرف طريق الإحباط أو اليأس ولا يستسلم لهم أبدا مهما مر به من ضغوطات وأزمات ومعقوقات في طريقه تجعله يتراجع عن ما يريده وأهدافه، فهو يستمر ويواصل عمله حتى يصل إلى ما يريد، وهو شخص محب لعمله ومخلص في أدائه ودقيق في تنفيذه، كما أنّه شخص واثق في قدراته محب لعمله ويجتهد فيه لأقصى حد لإخراجه بأفضل صورة.

صفات مواليد برج الثور

يحب مولود برج الثور الجمال، والجاذبية، ويشعرون بالرضا، والامتنان لكل ما حولهم كما أنهم يعشقون الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، يتمتّع برزانة واضحة تجعل الجميع يحبون عشرته ويثقون به.

كما يتحمّل مسؤولية كبيرة والجميع يعتمد عليه كثيراً، وبجانب مميزاته العديدة هناك بعض العيوب التي تتواجد في مولود برج الثور أبرزها أنه شخص عنيد وامتلاكي، كما أنه لا يستمع لوجهة نظر الآخرين حوله،

حظك اليوم برج الثور مهنيا

يوجد القمر في منزلك الثاني، ما يتطلب منك أن تنظم نفقاتك وأفكارك، وابتعد عن البذخ واقتصد في مصروفاتك، كما يجب عليك أن تعتني بخطواتك وحساباتك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وشددت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، على مواليد برج الثور على الصعيد العاطفي، بضرورة الانتباه واختيار كلماتهم جيدا والانتباه لما يقولون، كي لا يفقدون أشخاصا يدعمونك.