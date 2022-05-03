ضبط كميات من الأسماك المملحة الفاسدة في عدة محلات بالهرم

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات والتأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين وضبط المخالفين.

أسماك منتهية الصلاحية

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، وتحت إشراف المهندس حسن موافي، رئيس حي الهرم، وبالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والبيئة والطب البيطري، حملة مكثفة على الأسواق والمحلات والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الأسماك المملحة «فسيخ ورنجة» منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي في عدد من محلات بيع الأسماك المملحة بشارع المنشية بمنطقة الطوابق في شارع الملك فيصل، وقد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشميع عدد من المحال

كما شملت الحملات المرور على المحلات وأفران العيش للسياحي بشارع جاردنيا بقطاع هضبة الأهرام، حيث تم تشميع وغلق عددا من المحال نظير ضبط أعمال غش والتلاعب في الميزان وفي سعر رغيف العيش، وتم تحرير محاضر للمخالفين ورفع عدداً من المضبوطات وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.