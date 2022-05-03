حملات لإزالة 7 مخالفات بناء في أول وثاني أيام العيد بسوهاج

واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حملاتها لإزالة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت من إزالة 3 مخالفات، بالإضافة إلى 4 مخالفات بناء تم إزالتها في أول أيام العيد.

إزالة مخالفة بمساحة 175 متراً في «البلابيش»

وأسفرت الحملات اليوم الثلاثاء، عن إزالة مخالفة بناء على مساحة 175 متراً مربعاً في قرية «البلابيش»، التابعة لمركز دار السلام بسوهاج، وأكد رئيس الوحدة المحلية استمرار جهود المتابعة اليومية، وعدم التهاون إزاء أي مخالفات، وسرعة التصدي لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة سور مخالف بطول 20 متراً في «العطيات»

كما قامت الوحدة المحلية لقرية «أولاد يحيى بحري»، بمركز دار السلام في سوهاج، بحملة إزالة فورية حالة تعديات بالبناء بدون ترخيص، لسور بطول 20 متراً بالطوب الأبيض والأسمنت، في قرية «عرب العطيات البحرية»، وأكد رئيس القرية أنه تم إزالة المخالفة تماماً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

إزالة تعديات على 200 متر بـ«ساحل طهطا»

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، صباح اليوم، ثاني أيام عيد الفطر، بتنفيذ حالة إزالة وتكسير أعمدة خرسانية، بناحية «ساحل طهطا»، على مساحة 200 متر مربع تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمت أعمال الإزالة بإشراف جمال شومان، نائب رئيس المدينة، وبحضور مسؤولي الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بالوحدة، وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

إزالة 4 مخالفات بناء في أول أيام العيد

وشهد أول أيام عيد الفطر تنفيذ عدة حملات بأنحاء مختلفة من محافظة سوهاج، أسفرت عن إزالة 4 مخالفات بناء، حيث تم إزالة مبنى مخالف على مساحة 70 متراً مربعاً بدار السلام، كما قامت الوحدة المحلية لقرية «مشطا» بإزالة شدة خشبية لسقف دور ثاني علوي، على مساحة 120 متراً مربعاً.

كما تمت إزالة مخالفة بناء عبارة عن سور من البلوك الأبيض، على مساحة 50 متراً مربعاً، بنطاق مجلس قروي «أم دومة»، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية «نيدة»، بمركز أخميم، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة ووقف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الثاني العلوي لأحد المباني المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.