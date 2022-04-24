3 نصائح من شركة المياه للمواطنين في العيد.. «علشان متقطعش»

ناشدت الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، جميع المواطنين بضرورة تحديث البيانات الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع قبل بداية إجازات عيد الفطر المبارك، بداية من السبت المقبل، وذلك حسب مواعيد الإجازات الرسمية التي أعلنتها الحكومة.

وأكدت الشركة القابضة للمياه، من خلال بيان رسمى نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على السادة العملاء من مستخدمى عدادات المياه بنظام مسبق الدفع، ضرورة تحديث جميع البيانات الخاصة بالعداد قبل بداية أيام إجازات العيد، وذلك حرصًا من الشركة على تجنب قطع الخدمة عن العملاء أثناء الإجازات والأعياد الرسمية، وذلك في حالة انتهاء الرصيد الموجود بكارت الشحن.

طرق شحن كارت عدادات المياه مسبقة الدفع

- شحن الكارت الخاص بالعداد، من خلال أقرب مركز مختص بالشحن بجوار منزلك أو الحي السكني.

- شحن الكارت من خلال نظام فوري الإلكتروني، والمنتشر فى جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

- يجب على المستخدم إدخال الكارت إلى العداد، وذلك قبل توجهه إلى مركز الشحن أو خدمة فوري.

مزايا عدادات المياه مسبقة الدفع

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن العدادات الكودية مسبقة الدفع لها العديد من المميزات التي يستطيع العملاء التمتع بها، وهي كالتالي:

- تساعد هذه العدادت في القضاء على الأخطاء الناتجة من العنصر البشري أثناء قراءة العدادات.

- القضاء على المشكلات الخاصة بتأخر قراءة العدادات، ما ينتج عنها دخول المستهلك في شريحة أخرى جديدة.

- العدادت مسبقة الدفع ستقضي نهائيًا على مشكلة عدم الدقة في قراءة استهلاك العداد.

- تتيح للمستهلكين الحرية فى تحديد كمية الاستهلاك الشهرية من المياه والتحكم بها.

- تتيح العدادات مسبقة الدفع، للمستهلك معرفة عدد أمتار المياه المكعبة المستهلكة، وقيمة المبلغ المتبقي منها.