تعيينات شركة المياه.. مراحل إجراء اختبارات المتقدمين للوظائف

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين بالكشوف المدرجة بالشركة لشغل وظيفة فني «كهرباء»، وفقًا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2021 بمركزي طنطا وكفر الزيات.

موعد ومكان إجراء اختبارات المتقدمين لوظيفه فني كهرباء

وأكدت الشركة أن موعد عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة فني «كهرباء» بمركزي طنطا وكفر الزيات يوم غدًا السبت، الموافق الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري 2022 بمحطة مياه الملاحية بمدخل مرور سالم بطنطا.

3 لجان لأداء اختبارات المتقدمين لوظيفة فني كهرباء

وأعلنت إدارة المواد البشرية بالشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عملية إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة فني «كهرباء» بمركزي طنطا وكفر الزيات، وفقا للكشوف المعلنة بالشركة سيتم عقدها في 3 لجان.

اللجنة الأولى:

سيتم إجرائها في تمام الساعة التاسعة من صباح غدًا السبت لوظيفة فني «كهرباء» لفرع الشركة بـ«طنطا».

اللجنة الثانية:

سيتم إجراؤها في تمام الساعة العاشرة من صباح غدٍ السبت لوظيفة فني «كهرباء» لفرع الشركة بـ«طنطا».

اللجنة الثالثة:

سيتم إجراؤها في تمام الساعة الحادية عشر صباح غد، السبت، لوظيفة فني «كهرباء» لفرع الشركة بـ«طنطا».

اتخاذ الإجراءات الوقائية والحفاظ على إجراءات الأمن والسلامة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه لن يتم السماح لأي من المتقدمين بدخول الاختبارات دون اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وارتداء كمامة ومعقم اليدين والتباعد والحفاظ على إجراءات الأمن والسلامة.