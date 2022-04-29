نتيجة اختبارات المتقدمين لوظيفة قارئ ومحصل في تعيينات شركة المياه

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن نتيجة اختبارات الحاسب الآلي للمسابقة التي أعلنت عنها الشركة، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لوظيفة محصل وقاريء بنظام العمولة المعتمدة.

حامعه سوهاج اعتمدت نتيجة الاختبارات حسب درجات المتقدمين لوظيفة محصل وقاريء 2021

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إلة أن رئيس جامعه سوهاج أرسل نسخة ورقية من نتيجة اختبارات الحاسب الآلي للمسابقة التي أعلنت عنها الشركة، لوظيفة محصل وقاريء بنظام العمولة، إضافة إلى أسطوانة بنتيجة المتقدمين حسب درجات المتقدمين علمًا بأن درجة الإجادة من 50%.

1899 متقدمًا لاختبارات الحاسب الآلي لوظيفة محصل وقاريء بنظام العمولة 2021

وأعلنت الشركة تقدم 1899 متقدمًا لاختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظيفة محصل وقاريء بنظام العمولة، وفقا للمسابقة التي أجرتها الشركة في جامعه سوهاج في يومي 16 و17 من شهر أبريل الجاري 2022، اجتاز منهم 1412 متقدمًا وتخلف عن الحضور 50 متقدمًا، ولم يجتاز الاختبارات 431 متقدمًا، ولم يسلم الاختبار 6 متقدمين، لافتًة إلى أنه اجتاز الاختبارات في مركز سوهاج 179 شخصًا وفي مركز أخميم 140 متقدمًا، وفي مركز المنشاة 91 متقدمًا، وفي مركز ساقلتة 92 متقدمًا، وفي مركز المراغة 103 متقدمين، وفي مركز جهينة 107 متقدمين، وفي مركز طهطا 250 متقدمًا، وفي مركز طما 161 متقدمًا، وفي مركز دار السلام 84 متقدمًا، وفي مركز البلينا 82 متقدمًا، وفي مركز جرجا 123 متقدمًا.

استكمال إجراءات المسابقة والإعلان عن موعد المقابلات الشخصية

وأوضح قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن أساتذة مركز تدريب نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج وضعوا إجراءات وتقييم الاختبارات واعتمدوا النتيجة طبقًا للقواعد المنظمة لذلك بالجامعة، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الرابط التالي: https://www.scww.com.eg/Jobs/pages/Default.aspx

لافتة إلى أنه جاري خلال الفترة المقبلة استكمال إجراءات المسابقة والإعلان عن موعد المقابلات الشخصية.