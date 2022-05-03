وزير الدفاع الأمريكي: الحرب في أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع
أمريكا:نحن في مواجهة مع روسيا والصين
كتب:
سحر المكاوى
05:11 م | الثلاثاء 03 مايو 2022
وزير الدفاع الأمريكى
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الحرب في أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.
وأضاف «أوستن»: زودنا أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي لروسيا.
وتابع وزير الدفاع الأمريكي: «خصصنا ميزانية لمواجهة خطر الصين والهجمات السيبرانية».
وزير الدفاع الأمريكىي: خصصنا ميزانية لمواجهة خطر الصين
وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي، مارك ميلي، سنواصل رفع قدراتنا العسكرية لتوازي قوة روسيا والصين، موضحًا: «نحن في مواجهة مع روسيا والصين».
أمريكا: نشهد أكبر اختبار لأمننا وأمن أوروبا
وأضاف رئيس أركان الجيش الأمريكي: «نشهد أكبر اختبار لأمننا وأمن أوروبا، ومستعدون لردع أي طرف يحاول الهجوم علينا أو على الحلفاء».
وتابع: أن روسيا والصين تحاولان تغيير النظام العالمي.