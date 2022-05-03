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وزير الدفاع الأمريكي: الحرب في أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع

أمريكا:نحن في مواجهة مع روسيا والصين

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سحر المكاوى
05:11 م | الثلاثاء 03 مايو 2022
وزير الدفاع الأمريكى

وزير الدفاع الأمريكى

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الحرب في أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف «أوستن»: زودنا أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي لروسيا.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: «خصصنا ميزانية لمواجهة خطر الصين والهجمات السيبرانية».

وزير الدفاع الأمريكىي: خصصنا ميزانية لمواجهة خطر الصين 

وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي، مارك ميلي، سنواصل رفع قدراتنا العسكرية لتوازي قوة روسيا والصين، موضحًا: «نحن في مواجهة مع روسيا والصين».

أمريكا: نشهد أكبر اختبار لأمننا وأمن أوروبا  

وأضاف رئيس أركان الجيش الأمريكي: «نشهد أكبر اختبار لأمننا وأمن أوروبا، ومستعدون لردع أي طرف يحاول الهجوم علينا أو على الحلفاء».

وتابع: أن روسيا والصين تحاولان تغيير النظام العالمي.

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