وزير الدفاع الأمريكي: الحرب في أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الحرب في أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف «أوستن»: زودنا أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي لروسيا.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: «خصصنا ميزانية لمواجهة خطر الصين والهجمات السيبرانية».

وزير الدفاع الأمريكىي: خصصنا ميزانية لمواجهة خطر الصين

وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي، مارك ميلي، سنواصل رفع قدراتنا العسكرية لتوازي قوة روسيا والصين، موضحًا: «نحن في مواجهة مع روسيا والصين».

أمريكا: نشهد أكبر اختبار لأمننا وأمن أوروبا

وأضاف رئيس أركان الجيش الأمريكي: «نشهد أكبر اختبار لأمننا وأمن أوروبا، ومستعدون لردع أي طرف يحاول الهجوم علينا أو على الحلفاء».

وتابع: أن روسيا والصين تحاولان تغيير النظام العالمي.