«الإليزيه»: مباحثات هاتفية بين ماكرون وبوتين بشأن أوكرانيا

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.

وأشار الإليزيه إلى أن المكالمة الهاتفية كانت بمبادرة من ماكرون، واستغرقت أكثر من ساعتين، وتأتي في أعقاب مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت الماضي.

ماكرون يعود للساحة السياسية الدولية

وتُعد هذه المكالمة الهاتفية الأولى بين الرئيسين منذ نهاية مارس، وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المكالمة جعلت ماكرون يعود للساحة السياسية من جديد، بعد إعادة انتخابه لرئاسة فرنسا، مشيرة إلى أن المحادثة استغرقت حوالي ساعتين وعشر دقائق.

بوتين أبلغ ماكرون أنه يجب على الغرب الكف عن تسليم أوكرانيا أسلحة

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق أنه يعتزم الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الرئاسة الروسية، "الكرملين"، أن بوتين أبلغ ماكرون أنه يجب على الغرب الكف عن تسليم أسلحة لأوكرانيا، وأن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا رغم عدم استعداد كييف للتفاوض.