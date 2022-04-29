أمريكا تحذر مواطنيها من القتال في أوكرانيا بعد مقتل أمريكي

في تطور جديد لمجريات حرب روسيا وأوكرانيا، دعت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» المواطنين الأمريكيين لعدم القتال في أوكرانيا، وذلك بعد مقتل أمريكي خلال قتاله ضد القوات الروسية هناك، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

توتر متصاعد بين روسيا والولايات المتحدة

جاء ذلك في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تتهم موسكو واشنطن بأنها حولت أوكرانيا لدولة معادية لها، وتهدف من وراء عمليتها العسكرية تلك لفرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها.

وفي المقابل تُصر الولايات المتحدة، على دعم أوكرانيا عسكريا، حسبما جاء على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، الذي أكد على مواصلة إمداد أوكرانيا بالسلاح «لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا»، مشيرا إلى أن بلاده أن لن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، حسب قوله.

روسيا: الغرب مستعد للقتال حتى آخر أوكراني

وكانت روسيا قد دعت أوكرانيا للقبول بشروطها لوقف القتال، متهمة الغرب بأنه يعرقل الوصول إلى اتفاق ويدفع المفاوضين الأوكرانيين لتغيير مواقفهم دوما، لإطالة أمد الحرب واستنزاف روسيا، واتهمت روسيا الغرب بأنه مستعد للقتال حتى آخر أوكراني، حسب تصريحات سابقة لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة.