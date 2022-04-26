حادثان مروعان قبل السحور.. مصرع 6 وإصابة 16 آخرين في أسوان

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرين في حادثين مروعين بمحافظة أسوان، منذ قليل، أحدهما تصادم بيجو بتريلا، أسفرت عن مصرع 6 وإصابة 2، والثاني تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، أسفرت عن إصابة 12 شخصا.

تفاصيل الحادث الأول

لقى 6 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة تريلا مع سيارة أجرة «بيجو»، على طريق نزلة كوبري فارس الصحراوي، اتجاه السلسلة بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا مع أخرى بيجو، على طريق نزلة كوبري فارس الصحراوي، اتجاه السلسلة بمحافظة أسوان.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين بعد الفحص أنه أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة تريلا مع بيجو.

وبحسب مرفق إسعاف أسوان، جاءت الأسماء كالآتي، رامي صفوت، وابنته روجي رامي صفوت، 35 عاما، ومريان نصيف، 22 عاما، وصموئيل بدير أيوب، 3 أعوام، ومارك صموئيل بدير، وبسنت بطرس فؤاد ، 23 عاما، وإصابة كلا من بيشوي رامي صفوت، 6 أعوام، وتوماس صموئيل بدير، 8 أعوام تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو بأسوان، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 10 في حادث تصادم سيارتين على طريق النزلة

أصيب 10 أشخاص بينهم طفلتين، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل مع ميكروباص، على طريق نزلة السباعية الصحراوي، مركز إدفو.

ورود بلاغ إلى الأجهزة الامنية في أسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع میکروباص، على طريق نزلة السباعية الصحراوي بمركز إدفو في أسوان، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم طفلتين.

وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، جاءت الأسماء، كالآتي:

مصطفى جمعة حامد أحمد، 30 عاما، ومنى محمد معوض، 54 عاما، وفاطمة علي عبده محمد، 39 عامًا، وفريدة حسين أحمد، عامين، ورمضان فراج كامل، 37 عاما، ومحمود عبد الحكيم محمد، 41 عاما، وعزة علي معوض علي، 27 عاما، وأميرة محمد عوض علي، 38 عاما، وأميرة حسين رمضان، 4 أعوام، وعبدالدايم عابد أمين، 27 عاما.

جری نقلهم إلى مستشفى إسنا بالأقصر، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.