محمد عادل: أطالب بإنتاج مسلسل وطني كل عام

قال الفنان محمد عادل، إن شخصيته في مسلسل العائدون كانت مهمة وشملت تفاصيل إنسانية وليست مخابراتية فقط حيث يحب الشاب علاء بلده ولكن دخل في طريق خاطئ وبعد أن اكتشفه عمل على إفادة بلده من خلال معرفة تفاصيل عن الأعداء الآخرين الذي يحاربون البلد، مبينا أن المخرج أحمد نادر جلال شجعه في العمل ودعمه لتقديم أفضل ما عنده: «ده مخرج في حتة تانية ومش أنا اللي هتكلم عليه بس هو شاطر جدا، وأنا خلصت تصوير من 8 أيام تقريبا، مش عارف ليه بنتأخر في تصوير الحلقات كلنا في رمضان غالبا دي مشاكل إنتاج ولازم يعرفوا يحلوها».

مسلسل يرصد قدرات المخابرات

وأضاف عادل خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية dmc ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مسلسل العائدون رصد قدرات المخابرات المتطورة من خلال التكنولوجيا وتم ربط خيوط الأحداث بشكل يجذب المتابع حتى آخر حلقة، موضحا أن داعش تجار دين ويقتلون بعضًا طوال اليوم، موضحا أن الممثلين العرب المشاركين في المسلسل متعاونون ومحترمون.

رأي محمد عادل في السوشيال ميديا

وأوضح الفنان محمد عادل، أن الوعي أمر ضروري لمحاربة التطرف، لافتا إلى أن الوعي يحارب الفساد والتطرف ويمنع الشباب من الانضمام لأي جماعات إرهابية، مشيرا إلى أنه شاهد الاختيار والكبير أوي وطلوع الروح ومكتوب عليا وجزيرة غمام، لافتا إلى أنه يتمنى وجود مسلسل مخابراتي دائما كل سنة: «أنا مليش في السوشيال ميديا مش بتابعها، مش شبهي أنا مش بمسك الموبايل 24 ساعة، مقدرش أعمل سيرش كتير بتعب، في حرية رأي فيها زيادة عن اللزوم لازم قانون يقننها، وليها جانب إيجابي وهو زيادة التواصل بين الناس».

وحرص عادل على الغناء للفنان الراحل سيد درويش أثناء استضافته في البرنامج.