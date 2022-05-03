مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادثي تصادم بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين في حادثي تصادم متفرقين على الطريق الدائري أمام الخصوص «طريق تل بني تميم» بشبين القناطر، وتمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من رفع آثار الحادثين وإعادة حركة المرور لطبيعتها، ونقل الجثث والمصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحررت المحاضر للواقعتين.

التصريح بدفن الجثتين والاستعلام عن حالة المصابين

وتولت الأجهزة المعنية بالقليوبية التحقيقات، وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين، والاستعلام عن حالة المصابين في الحادثين، وندب المعمل الفني لفحص الحادثين وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة المرور بمحافظة القليوبية، بوقوع حادثي تصادم بنطاق الدائري بالخصوص وشبين القناطر، ومصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في الحادثين، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادثين، وتبين من المعاينة وقوع الحادث الأول على الطريق الدائري اتجاه السلام أمام نفق الأمير بالخصوص، حيث اصطدمت سيارة بأشخاص خلال عبورهم الطريق عشوائيا، مما أسفر عن مصرع اتنين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل 2 مصابين إلى مستشفى السلام ومصاب إلى مستشفى قليوب، والجثتين لمستشفى ناصر العام، وقررت الجهات المعنية بالتحقيق التصريح بدفن الجثتين.

نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزي

وقع الحادث الثاني بين 2 «توك توك» على طريق شبين القناطر تل بني تميم، في نطاق شبين القناطر، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، وتبين إصابتهم متنوعة بين سحجات وكسور ونزيف بالمخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.