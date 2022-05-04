إشادات بـ فيلم واحد تاني: أحمد حلمي بتاع «إكس لارج» و«عسل أسود» رجع

إشادات عديدة نالها الفنان أحمد حلمي من جمهوره بعد طرح فيلمه «واحد تاني» والذي تصدر إيرادات شباك التذاكر في أولى أيام طرحه في عيد الفطر.

متابعون: الفيلم بيوجه لك رسالة وإنت بتضحك

ونستعرض خلال السطور التالية آراء الجمهور في فيلم واحد تاني حيث جاءت التعليقات كالتالي:

أحمد حلمي بفيلم العيد يفوق التوقعات، وبكل لطافة وانت بتضحك يوجه لك رسالة عشان تصحى لنفسك وتنتبه لقدراتك وتنفض الغبار عن أحلامك المركونه والمؤجلة، الفيلم يخليك في حالة خاصة من الضحك المتواصل الممزوج بالإلهام يمكن صعب المزج بين الحالتين بس أحمد حلمي نجح فيها بخفة دمه المعتادة بس المرة دي بزيادة.

وعلق آخر «الفيلم حلو جداااا ورسالته واضحة شابوه يا نجم كالعادة استثنائي».

وأضاف آخر «أحمد حلمي واحد تاني قصة غير متوقعة حوار ومناولة عبقرية السيناريو السهل الممتنع الفيلم بيحمل رسالة هادفة مش مجرد كلام ولا إسفاف انبسط والرسالة وصلت».

وقال آخر «أخيرا أحمد حلمي بتاع إكس لارج وكده رضا وألف مبروك وعسل أسود رجع تاني».

فيلم واحد تاني

وينافس الفنان أحمد حلمي على الإيرادات وشباك التذاكر في موسم عيد الفطر بالفيلم الكوميدي «واحد تاني».

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من نجوم الفن وهم عمرو عبدالجليل، وروبي، ونسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى «مصطفى» يشغل وظيفة حكومية حيث يعمل موظفا في مصلحة السجون ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ويتجمع مع أصدقائه القدامى أيام الجامعة ويجد كل واحد منهم حقق الكثير خلال حياته إلا هو، ويلجأ إلى الاختراع الذي يعيد له الشغف للحياة من جديد.