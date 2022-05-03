بريد الوطن ..كتاب مفتوح

أنا كنت ليك كتاب مفتوح

مثل شعاع الشمس

كنت كلى وضوح

لا خبيت مشاعر ولا سببت جروح

كنت باقول وأصدق

والبوح فى الحب مسموح

ووقت الزعل كنت أترك الباب مفتوح

آجى عليا وتروح

ولا يوم تعبت ولا ملت يوم منك الروح

واليوم اسأل نفسك فين من جرحك أروح

واشتكى إليك منك والقلب كتير مجروح

منى حافظ خلف الله

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