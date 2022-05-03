رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن ..كتاب مفتوح

كتب:

الوطن
10:46 م | الثلاثاء 03 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنا كنت ليك كتاب مفتوح

مثل شعاع الشمس

كنت كلى وضوح

لا خبيت مشاعر ولا سببت جروح

كنت باقول وأصدق

والبوح فى الحب مسموح

ووقت الزعل كنت أترك الباب مفتوح

آجى عليا وتروح

ولا يوم تعبت ولا ملت يوم منك الروح

واليوم اسأل نفسك فين من جرحك أروح

واشتكى إليك منك والقلب كتير مجروح

                                                                  منى حافظ خلف الله 

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. التغيرات المناخية وتأثيرها على مستقبل مصر

بريد الوطن.. «التأمين الصحى» ترد على حالتى «شحتة» و«عمير»

بريد الوطن.. بذخ الأثرياء وجوع الفقراء

بريد الوطن.. بياع كلام

بريد الوطن.. الإبداع وحاسة الاشتياق

بريد الوطن.. سافرت بدرى

بريد الوطن.. وجِّهوا بتشغيل مستشفى محلة دمنة يا مسئولى «الصحة»

بريد الوطن.. انتفاضة قلب (قصة قصيرة)

بريد الوطن.. رمضان.. نفحات وتجليات

بريد الوطن.. وجِّه بردم بيارة الصرف أمام منزلى يا محافظ الجيزة
بقلم الوطن