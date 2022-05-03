بريد الوطن ..كتاب مفتوح
كتب:
الوطن
10:46 م | الثلاثاء 03 مايو 2022
صورة تعبيرية
أنا كنت ليك كتاب مفتوح
مثل شعاع الشمس
كنت كلى وضوح
لا خبيت مشاعر ولا سببت جروح
كنت باقول وأصدق
والبوح فى الحب مسموح
ووقت الزعل كنت أترك الباب مفتوح
آجى عليا وتروح
ولا يوم تعبت ولا ملت يوم منك الروح
واليوم اسأل نفسك فين من جرحك أروح
واشتكى إليك منك والقلب كتير مجروح
منى حافظ خلف الله
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