بريد الوطن .. إدمان السوشيال ميديا والفكاك منه

تعد عملية الإدمان فى حد ذاتها أو تفسيرها العلمى عملية تكرار العادة وبنفس الطريقة، مهما اختلفت المدة الزمنية، فالبعض يداوم على إدمان بعض العادات السيئة، مثل المخدرات، وأنواعها المختلفة، ولكن لم يتوقع أحد يوماً ما أن يكون هناك إدمان شعبى على المستوى المحلى، يجمع كل الطبقات، ودولى يشمل كل دول العالم باختلاف أجناسها مثل إدمان وسائل السوشيال ميديا بكل أنواعها، ورغم أن الإدمان فى حد ذاته كلمة تطلق أو اختصت فى المقام الأول بالعادة السيئة فقط، فإن إدمان الميديا ووسائلها المتعددة جمع بين الاثنين؛ السيئ حين يتم استغلاها فى هدم الأوطان، وتشتت فكر المجتمع بالنظر إلى نصف الكوب الفارغ، ونشر الآراء والأفكار السلبية التى تضعف من تلك النفوس البسيطة التى تنساق وراء المظهر الخارجى للعناوين، على مواقع التواصل والوسائل الأخرى من الميديا، حتى دون محاولة السعى للوصول لجزء من المنطق أو الحقيقة فيما تخبئه تلك الأفكار المضللة، وتعتبر هذه هى النقطة الفاصلة فى هدم المجتمعات، بدون وعى أو إدراك للحقائق، وكذلك التمعن فى كل محتوى يقدم على تلك الوسائل. فمتى نستفيق كشعب مصرى ونعلم أن إدمان وسائل الميديا سلاح ذو حدين، وليس ذو حد واحد، وأن عملية إدمانه تبنى أو تهدم عليه الأوطان؟

ممدوح الشنهورى

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