«ناتو» يعين قائد أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا.. من هو كريستوفر كافولي؟

قرر حلف شمال الأطلسي، تعيين الجنرال في الجيش الأمريكي كريستوفر كافولي قائدًا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وسيخلف القائد الجديد الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسليم وتسلم هذا الصيف، في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

أبرز المعلومات عن قائد ناتو الجديد لقوات الحلفاء في أوروبا

- كريستوف كافولي ابن ضابط إيطالي أمريكي.

- ولد كافولى خلال الحرب الباردة في مدينة فورتسبورج بألمانيا الغربية.

- نشأ في قواعد عسكرية بسبب تنقل والده.

- يجيد الروسية.

- هو في الخدمة منذ عام 1987.

- يقود القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا ومقرها العام في في سبادن بألمانيا منذ عام 2020.

- كافولي متزوج وأب لولدين.

- خريج جامعة برينستون.

- خدم خلال حرب الخليج وعدة مرات في أفغانستان.

- قاد الجيش الأمريكي في أوروبا من يناير 2018 إلى أكتوبر 2020 قبل أن يتولى القيادة المشتركة لأوروبا وإفريقيا.

شروط القائد العسكري لحلف شمال الأطلسى

- أن يكون ضابطا أمريكيا، لأن أوروبا تعين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وحاليا هو النرويجي ينس ستولتنبرج الذي أعيد تعيينه بسبب الحرب في أوكرانيا.

- يعد القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا أحد القائدين الاستراتيجيين للحلف الأطلسي، ونائبه ضابط أوروبي.

يشار إلى أن القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا مسؤول عن القيادة العامة للعمليات العسكرية للحلف الأطلسي ويقود التخطيط العسكري للعمليات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دوايت دي أيزنهاور أول من تولى هذه القيادة حتى عام 1952.