أوس أوس: المفروض أبقى مغني.. والفنان محمود حميدة قالي مبعرفش أمثل

روى الفنان محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس» بداية دخوله للتمثيل، قائلا إنه كان في البداية يمثل أمام عائلته، حيث كان يقلد عمه أو خاله، حتى دخوله الجامعة، وكانت هناك برنامجا للأشخاص الراغبين في التمثيل، متابعا: «واحد صاحبي كان بيمثل في مسرح باين في السجن وكان بيقعد معانا ويقول أنا مكسر الدنيا، فجابلي مشهد وقالي أحفظه بس معرفتش استخدمه في إيه، لو قولته لأبويا كان ممكن يضربني بالقلم».

وتابع «أوس أوس» خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة: «لما شوفت برنامج اكتشاف المواهب قدمت فيه وعملت المشهد، وكان في لجنة التحكيم الفنان محمود حميدة، كنت مرعوب، ولما طلعنا البريك سألته عن رأيه في المشهد، قالي إنت بتحب التمثيل بس مش عارف تمثل إزاي، روحت في مسرح كلية تجارة اتدربت فيه ثم مسرح الفنان خالد جلال في الأوبرا ثم الفنان أشرف عبدالباقي».

وتابع ساخرا: «أنا كنت حاسس إني المفروض أبقى مُغني، الصوت مش مهم بس المهم الثقة، لو أنا صدقت الناس هتصدق وأنا كمان مدمن ألعاب إلكترونية».

من جانبه قال محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» خلال البرنامج، إنه يعشق اللعب بألعاب الأطفال مثل «سبيدرمان وسوبر مان والعساكر واليويو»، متابعا: «أنا عامل ليا درج للعبي، وأولادي أدراج لوحدها، المشكلة أنهم بيبصوا على الدرج بتاعي، رغم إني بجيب لهم ألعاب كتيرة».

وأضاف «توتا»، «اللعب اللي كنت مبعرفش أجيبها زمان بجيبها لنفسي دلوقتي، بس دي مش عقدة نقص».