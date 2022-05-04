4 نصائح للطلاب قبل انطلاق موسم امتحانات نهاية العام.. باقِ 3 أيام

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف الصفوف الدراسية، ويستعد الطلاب لأداء الامتحانات نهاية العام والحصول على إجازة طويلة، ولكن هذه الفترة تمتلئ بتوتر الكثيرين من الأهالي وذويهم لكي يتجاوزوا تلك المرحلة بنجاح وتفوق.

ومن أجل تنظيم الوقت والجهد والمساعدة على النجاح، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز نصائح للطلاب يجب عليهم اتباعها قبل وخلال فترة الامتحانات وفقا لما قاله الدكتور حسام النحاس، الخبير التربوي في تصريحات لـ«الوطن».

نصائح للطلاب قبل الامتحان

- النوم بقدر كافي والابتعاد عن «التطبيق» كما يقولون دون نوم، حيث يجب أن يحصل الجسم على فترة كافية من النوم تتراوح من 8 إلى 10 ساعات خلال اليوم، وذلك لأن نقص الساعات الموصى بها يؤثر على الأداء المعرفي، والقدرة على التركيز، كما يتسبب في مزاج سئ.

- وضع جدولًا زمنيًا بعدد ساعات المذاكرة وتنظيم الوقت والنوم والابتعاد عن السهر.

- يجب أن يؤهل الأهل، الطالب لتقبل نتيجته والرضاء بما يمكن أن يحققه في الامتحانات بعد أن يؤدي ما عليه جيدا من مذاكرة واجتهاد.

- عدم لوم الاهل للطالب عندما يبتعد عن الكتاب لبعض الوقت، فمن الأفضل وقت المذاكرة أن يخصص الشخص وقتًا لأخذ استراحة وعدم المذاكرة بشكل متواصل حتى لا تفصل الدماغ ولا تستقبل معلومات جديدة.

كما نصح الدكتور حسين منصور خبير التغذية، باتباع بعض العادات الغذائية التي تساعد الطالب على أداء جيد خلال فترة الامتحانات وتجعله نشطا وتزيد من قدرته على التركيز، والأهم أن يقلل من تناول الوجبات الدسمة التي تؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل.

يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات

كما يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن وتناول الخضراوات وشرب كميات كافية من المياه، وفقا لما قاله «حسين»، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة قبل الذهاب للامتحان تساعد الطالب على السيطرة على شعوره بالقلق والتوتر.

ينصح بتناول الموز قبل الامتحان وذلك لأنه يمنحك الطاقة ويساعد الدماغ على الشعور باليقظة وزيادة التركيز، بجانب تناول أوميجا 3 من خلال تناول الأسماك والمكسرات مثل اللوز والكاجو.