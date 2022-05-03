«تعليم الجيزة» تحدد مواعيد استلام امتحانات الإعدادية للإدارات الداخلية

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، تفاصيل مواعيد المراجعة والصندقة والاستلام لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، والتي ستعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أولاً الإدارات التعليمية الداخلية

مواعيد المراجعة:

- إدارة شمال الجيزية التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة العجوزة التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة الدقي التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة بولاق الدكرور التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة العمرانية التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة الهرم التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة جنوب الجيزة التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة الوراق التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

مواعيد الصندقة

- إدارة شمال الجيزية التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة العجوزة التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة الدقي التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة بولاق الدكرور التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة العمرانية التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة الهرم التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة جنوب الجيزة التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

- إدارة الوراق التعليمية يوم 10 مايو الجاري.

مواعيد استلام الامتحانات

- إدارة شمال الجيزة التعليمية من يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

- إدارة العجوزة التعليمية من يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

- إدارة الدقي التعليمية من يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

- إدارة بولاق الدكرور التعليمية من يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

- إدارة العمرانية التعليمية من يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

- إدارة الهرم التعليمية من يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

- إدارة جنوب الجيزة التعليمية من يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

- إدارة الوراق التعليمية من يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

وأكدت المديرية في خطاب للإدارات التعليمية، أن استلام الامتحانات للإدارات الداخلية صباح كل يوم من أيام الامتحانات الساعة السادسة والنصف صباحاً.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة

- امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت 14 مايو المقبل لمدة ساعتين ونصف.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأحد 15 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- امتحان مادة العلوم يوم الاثنين 16 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين 16 مايو المقبل لمدة ساعة.

- امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 17 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 18 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 19 مايو المقبل لمدة ساعتين، وامتحان التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية لمدة ساعة.