«التعليم» لـ المدارس: ممنوع التدخين وقراءة الصحف داخل لجان الامتحانات

أصدرت المديريات التعليمية تعميماً للإدارات التعليمية، يتضمن تعليمات سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، بهدف تحقيق الانضباط باللجان الامتحانية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأكدت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، بعدم تأخر الملاحظين في الدخول إلى اللجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، وكذلك عدم قراءة الصحف والمجالات أو استخدام المحمول، ويحظر نهائياً التدخين أثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب.

حظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان

كما أكدت المديريات التعليمية، حظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يُؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

وشددت المديريات، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، على التزام رئيس اللجان ومسؤول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب غادروا المدرسة بسلام، مع اتخاذ كل الإجراءات بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.

عدم إثارة أي مشكلات أثناء سير الامتحانات

وطالبت المديريات بتوجيه المدارس بتجنب إثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات، وسرعة إخطار أمن الإدارة وإدارة المرحلة بالمديرية عند حدوث أي مشكلة، فضلا عن تكليف المدرسة بضرورة تواجد لجنة إشرافية علي سير الامتحانات وأعمال التصحيح لعدم حدوث ما يعكر صفو الامتحانات.

وشددت المديريات التعليمية، في التعميم الذي أرسلته للإدارات، على وضع أوراق أسئلة الامتحان في مظروف أو أكثر يُدون عليه البيانات التالية (اسم الامتحان - اسم المادة يوم الامتحان - تاريخ الامتحان- فترة الامتحان- عدد الأوراق)، ويُغلق المظروف بشريط لاصق ويختم بخاتم المدرسة.

كما طالبت المديريات الإدارات التعليمية بمتابعة التباعد بين الطلاب داخل اللجان، وأن يكون أقصى عدد باللجنة الواحدة 20 طالبًا بالمدارس بواقع طالب واحد لكل مقعد.