بوتين يهنئ المسلمين.. وآلاف الروس يؤدون صلاة العيد بالمسجد الكبير (فيديو)

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهنئة إلى جميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي أدى فيه آلاف المسلمين في روسيا صلاة العيد في الجامع الكبير في العاصمة الروسية «موسكو».

وقال بوتين في تهنئته للمسلمين في روسيا بعيد الفطر، إنّ هذا العيد القديم مهم لكل المسلمين، مشيرًا إلى أنّه يرمز إلى الالتزام بالتقوى والرحمة والمثل الإنسانية، كما أنّه يقرب المؤمنين إلى أصول الدين الإسلامي والمبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها الديانات المختلفة.

عودة العادة السنوية

وصباح اليوم الإثنين، احتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك، وكالعادة شهد المسجد الكبير في موسكو توافد آلالاف منذ الصباح الباكر استعدادا لصلاة العيد.

والعادة السنوية في آخر عامين منعتها وباء كورونا منذ عامين، إلا أنّه وبعد فك قيود كورونا عادت من جديد، حيث أحيا المسلمين في روسيا العيد بشكل طبيعي وأقاموا التجمعات وزاروا بعضهم البعض في المنازل.

الإسلام في روسيا

والإسلام في روسيا هو ثاني أكبر دين في البلاد، حيث يمثل المسلمون نحو 20%، كما أنّه مُعترف به من قبل القانون الروسي والقيادات السياسية هناك، بأنّه أحد الديانات التقليدية في روسيا، أي أنّه جزء من التراث التاريخي في روسيا، ولذلك يتم دعمه ماليًا من قبل الحكومة.