سيناريوهان للذهب قبل ساعات من إعلان أسعار الفائدة.. أيهما تتوقع؟

ذكرت مؤسسة «جولد إيرا» العاملة في دبي وتركيا ومصر، أنه في الاجتماع السابق للفيدرالي الأمريكي كانت الرؤية أنه ليس بالضرورة كل رفع للفائدة هو بالتبعية هبوط للذهب، لكن الآن نرى أنه إذا أقدم الفيدرالي بالفعل على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فإنه بذلك سوف يعطى ضوء أخضر للمؤشرات وللأسواق للهبوط.

وتشير توقعات «جولد إيرا»، إلى أن الفيدرالي الأمريكي لن يقوم بتلك الخطوة رغم أنه يستطيع أن يفعل، ولكن ماذا عن تكلفة الدين وماذا أيضا عن ارتباط الأسواق وتحديدا سوق الأسهم، ونشير إلى أن أي هبوط في سوق الأسهم سيعقبه هبوط للذهب، وذلك لأنه سوف يكون هناك نداء لمتطلبات المارجن وهذا الأمر سوف يجبر البنوك وبعض من مدراء الصناديق على إغلاق مراكز في الذهب لتلبية تلك المتطلبات

رفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة يدفع الذهب للارتفاع

فيما تتوقع «جولد إيرا»، في حال خالف الفيدرالى الأسواق ورفع بمقدار 25 نقطة، فسيعقب ذلك ارتفاعات في الذهب لأنها ستكون عكس توقعات الأسواق.

وتتوقع مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا» العاملة في دبي وتركيا ومصر، أن تكوين نموذج قمتين مزدوجتين، يدفعنا إلى مستويات 1882 دولارا للأوقية مرة أخرى، ومن ثم الهبوط إلى مستويات 1833-1825 دولارا للأوقية، ثم الصعود مرة أخرى إلى مستويات 1850-1900 دولار للأوقية.

تحركات الذهب اليوم داخل نطاق 1830-1900

ولفتت «جولد إيرا»، إلى أن تكون التحركات اليوم داخل نطاق 1830-1900 دولار للأوقية، ويفشل ذلك التحليل في حال تم الإغلاق أعلى مستويات 1915 دولارا للأوقية، ويفشل التحليل الصاعد في حال تم الإغلاق أسفل 1820 دولارا للأوقية.

وتشير مؤسسة «جولد إيرا»، إلى أن التضخم عامل رئيسي وحاد في تحركات الذهب، لذلك ارتفاع التضخم يعني ارتفاع الذهب، وانخفاض التضخم هو انخفاض للذهب، وعلى الرغم من أن الفيدرالى الأمريكي يصرح في كثير من الأوقات، أنه لن يخطو خطوة إلى الوراء مرة أخرى، وسوف يظل يرفع أسعار الفائدة حتى يقضي على التضخم، إلا أننا نرى أن الفيدرالي يفعل الكثير حتى تهدأ الأسواق فقط.