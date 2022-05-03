«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ثاني أيام عيد الفطر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضًا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجتين عن الأمس، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بالأمس، 33 درجة مئوية، وستكون العظمى على القاهرة اليوم ما بين 31 و32 درجة.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الأجواء في فترة النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلة الحرارة على السواحل الشمالية التي انخفضت درجات الحرارة فيها عن الأمس بنحو 7 درجات، وستكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مع سطوع أشعة الشمس في فترات النهار.

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس، ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وسيكون هناك فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لأكثر من 10 درجات، والأجواء ستكون لطيفة في ساعات الليل على أغلب المناطق الشمالية من البلاد، ومائلة للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدلة على محافظات جنوب البلاد في فترات الليل.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأردفت: «سيكون هناك نشاط للرياح حيث ستتراوح سرعاتها بين 30 و40 كم في الساعة وستستمر على مدار اليوم، ما يزيد إحساسنا بالأجواء الربيعية وانخفاض درجات الحرارة وقد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة في بعض المناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد».