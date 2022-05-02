محافظ القليوبية يشارك الشباب لعب الكرة في العيد بحدائق القناطر

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من الشباب لعب الكرة واستعراض المهارات في كرة القدم خلال ممارسة لعب الكرة في حدائق القناطر الخيرية احتفالا بالعيد خلال جولة المحافظ التفقدية بحدائق الري والمحافظة للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين لاستقبالهم خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بعد إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين للاستمتاع بجمال الطبيعة التي تتميز بها حدائق القناطر.

راحة المواطنين

تأكد محافظ القليوبية من نظافة حدائق وفتحها أمام المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة حيث تفقد حديقة عفلة وحديقة الياسمين يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر الخيرية.

المحافظ يلتقي المواطنين

التقى بعدد من الأسر المترددة على الحدائق بالمدينة وتبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمني لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها، مؤكدا على ضرورة أن تمتد يد التطوير إلى كل مكان في هذه المدينة السياحية الرائعة والتي لها ذكريات خاصة في قلوب العديد من المواطنين المصريين.

في سياق متصل شهد كورنيش النيل، بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، إقبال مئات المواطنين على الكورنيش احتفالًا بالعيد، وسط فرحة كبيرة من الجميع.

وتضمنت الاحتفالات قيام الشباب بأخذ صور تذكارية «سيلفي»، بالإضافة إلى احتفال الأطفال بالبلالين، وحرص جميع المواطنين على تهنئة بعضهم البعض وسط أجواء من البهجة والسعادة.