«الأرصاد» تكشف عن مناطق سقوط الأمطار غدا.. اعرفها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مناطق سقوط الأمطار غدًا الخميس، الموافق 5 مايو، إذ تشهد كافة مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والتي تمتد من بورسعيد وحتى رفع شرقا أمطارًا خفيفة بنسبة (20% تقريبًا)، لافته إلى أن تلك المناطق كافة تشهد خلال النهار طقس معتدل وخلال ساعات الليل تشهد أجواء مائلة للبرودة، فضلًا عن نشاط رياح وأجواء غائمة جزئيًا.

شبورة على مناطق الجمهورية كافة

وأوضح خبراء «الأرصاد» أن كافة مناطق الجمهورية بداية من الجمعة وحتى الاثنين المقبل 9 مايو ستشهد شبورة مائية صباحًا من 4 فجرًا وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة، لتختفي بداية من الثلاثاء.

درجات الحرارة غدًا الخميس

وجاءت توقعات درجات الحرارة غدًا الخميس 5 مايو 2022، كالتالي:

القاهرة 28 17

الإسكندرية 22 17

وادي النطرون 24 17

طنطا 27 17

شبين الكوم 28 17

دمنهور 27 17

بلطيم 23 17

مطروح 22 16

السلوم 23 15

سيوة 26 15

بورسعيد 23 18

دمياط 23 17

الزقازيق 27 18

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 29 17

السويس 29 17

العريش 23 16

رفح 23 16

رأس سدر23 18

نخل 23 14

نويبع 26 19

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 26 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 25

مرسى علم 33 23

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 19

أسيوط 29 20

سوهاج 30 20

قنا 34 21

الأقصر 36 24

أسوان 36 24

إدفو 35 25

أبوسمبل 36 25

الوادي الجديد 36 21

شلاتين 34 24

أبورماد 32 22

حلايب 30 25

رأس حدربة 30 25.