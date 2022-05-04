«الأرصاد»: أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة.. وفرص سقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن الأمس بنحو 3 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، وامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم ويؤدي إلى اعتدال الأجواء ونشعر بأجواء ربيعية مائلة للحرارة في فترة النهار على أغلب مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك في فترات النهار، لكن ستشهد فترة الليل انخفاضًا في فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى.

أمطار السواحل الشمالية الغربية أول أمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية الغربية شهدت سقوط أمطار أول أمس، وانخفاض في درجات الحرارة نهارا وليلا، حيث كانت الأجواء ربيعية معتدلة في النهار، وباردة إلى مائلة للبرودة في الليل، وهذا الطقس سيستمر حتى نهاية الأسبوع.

تكاثر السحب

وأشارت، إلى أنّ اليوم سيشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لسقوط الأمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية على أغلب المناطق الموجودة في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء، وقد تمتد هذه الأمطار الخفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وكلها فرص أمطار خفيفة تدل على اعتدال الأجواء الربيعية ولا قلق منها.