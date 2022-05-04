جريمة ثالث أيام العيد.. مقتل شاب طعناً في مشاجرة بدمياط الجديدة

لقي شاب مصرعه طعناً بأداة حادة «سكين» على يد آخر، مساء اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر، نتيجة مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة في مدينة دمياط الجديدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جامعة الأزهر، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة، تمهيداً لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وكذلك طلبت النيابة استدعاء أسرة المجني عليه وشهود الواقعة لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على المتهم قيد التحقيقات.

سقوط قتيل في مشاجرة بمنطقة «مساكن الستين»

تلقى مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغاً من الأهالي بنشوب مشاجرة، وسقوط قتيل، في منطقة «مساكن الستين»، بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى «محمد أسامة»، فى العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين وجود طعن سكين في الصدر، كما تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، قام المتهم على أثرها بتسديد طعنة نافذة باستخدام أداة حادة «سكين»، استقرت في صدر المجني عليه، وأودت بحياته على الفور.

ضبط المتهم وتحرير محضر الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من قسم شرطة دمياط الجديدة من ضبط المتهم، ويُدعى «أحمد أيمن»، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيد ما جاء فيها، وأضاف أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.