28.9٪ انخفاضا في إصابات حوادث الطرق عام 2020.. القاهرة الأقل والدقهلية الأعلى

أصدَر الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2020، وكـان مـن أهـم مؤشراتها ما يلي:

57 ألف إصابة عام 2020 نتيجة حوادث الطرق

أولاً: نتائج حوادث السيارات

بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 56789 إصابة عام 2020 مقابل 79904 عام 2019 بنسبة انخفاض 28.9%.

بلغ أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية 12767 إصابة وإقل عدد إصابات في محافظة القاهرة 219 إصابة عام 2020.

يناير أعلى شهور السنة في إصابات حوادث الطرق

يعد شهر يناير أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 6495 إصابة، بينما شهر يونيو هو أقل الشهور حيث بلغ 3282 إصابة عام 2020.

بلغ عدد المتوفين 6164 متوفيًا عام 2020 مقابل 6722 متوفيًا عام 2019 بنسبة انخفاض 8.3%.

بلغ عدد إصابات الذكور 46324 مصابًا عام 2020 مقابل 63531 عام 2019 بنسبة انخفاض 27%، بينما بلغ عدد اصابات الإناث 10222 عام 2020 مقابل 16373 عام 2019 بنسبة انخفاض 37.6%.

وكان أعلى عدد مصابين في الفئة العمرية (- 15 سنة) 16329 مصابًا، يليه الفئة العمرية (- 25 سنة) 11568 مصابًا، ويليه الفئة العمرية (- 35 سنة) 8188 مصابًا، بينما اقل عدد كان في الفئة العمرية (+65 سنة) 1276 مصابًا عام 2020.

جاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) في المرتبة الأولى بعدد 18017 يليها (مشاه) بعدد 14796 مصابًا عام 2020.

بلغ معدل القسوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 10.9 متوفي عام 2020 مقابل 8.4 متوفي عام 2019 بنسبة ارتفاع 29.8%.

بلغ معدل (متوفي/ 100 ألف نسمة) 6.2 عام 2020 مقابل 6.9 عام 2019 بنسبة انخفاض 10.1%.

بلغ معدل (متوفى/ 100 ألف مركبة) 57.1 عام 2020 مقابل 58.5 عام 2019 بنسبة انخفاض 2.4%.

بلغ معدل (مصاب/ 100 ألف نسمة) 56.4 عام 2020 مقابل 81.5 عام 2019 بنسبة انخفاض 30.7%.

بلغ معدل( مصاب/ 100 ألف مركبة) 525.8 عام 2020 مقابل 695.1 عام 2019 بنسبة انخفاض 24.4%.

انخفاض حوادث القطارات في 2020 لـ898 حادثة

ثانياً: نتائج حوادث القطارات

بلغ عدد حوادث القطارات 898 حادثة عام 2020 مقابل 1442 حادثة عام 2019 بنسبة انخفاض 37.7%.

وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات علي مستوى المناطق فى منطقة (وسط الدلتا) 221 حادثة بنسبة 24.6%، وأقل عدد في منطقة (غرب الدلتا) 90 حادثة بنسبة 10%.

بلغ عدد المتوفين 296 متوفيون عام 2020 مقابل 525 متوفيا عام 2019 بنسبة انخفاض 43.6%.

بلغ عدد المصابين 525 مصابًا عام 2020 مقابل 889 مصابًا عام 2019 بنسبة انخفاض 40.9%.

بلغ معدل حوادث القطارات بالنسبة للسكان 0.09 (حادثة/ 10000 نسمة) بينما بلغ المعدل بالنسبة لعدد الركاب 2.9 (حادثة/ مليون راكب) عام 2020.

بلغ معدل قسوة حوادث القطارات (متوفي/ 100 مصاب ) 56.4 متوفي عام 2020 بينما كان 59.1 متوفى عام 2019.