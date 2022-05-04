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وزيرة أمريكية: تحرك أوروبا لقطع واردات النفط الروسي يهدد برفع الأسعار

كتب:

خالد عبد الرسول
07:58 م | الأربعاء 04 مايو 2022
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن تحرك الاتحاد الأوروبي لقطع واردات النفط الروسي قد يدفع أسعار الخام للارتفاع، مشيرة إلى أنه من الضروري أن نرى زيادة في إمدادات الطاقة، حسبما أفادت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

أسعار خام برنت تصعد 5 دولارات للبرميل

جاء ذلك في الوقت الذي صعدت فيه بالفعل أسعار عقود خام برنت اليوم، 5 دولارات إلى 109.96 دولار للبرميل.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك +» انتهى بدون إجراء أي تعديلات على توقعات نمو الطلب على النفط.

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واتهمت أوكرانيا، الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي، بأنها «متواطئة في جرائم حرب».

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بقلم خالد عبد الرسول