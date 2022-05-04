توجيهات عاجلة لطلاب أولى وثانية ثانوي بالحضور للمدارس يوم السبت

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بنظامين وهما الورقي والإلكتروني، حيث تعقد الأسئلة المقالية ورقيا ويتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المديريات، وتعقد الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت أي إلكترونياً في المدارس المجهزة من الناحية التقنية بشكل جيد، وذلك بحسب قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وقرابت المديريات التعليمية، على الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات، سواء من حيث تجهيز اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على اللجان؛ بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، فضلاً عن تخصيص فرق تطوير تكنولوجي في كل مدرسة لحل أي مشكلة تواجه الطلاب أثناء الامتحان.

الامتحانات سوف تعقد على شبكة المدرسة فقط

ونبهت المديريات على الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة التأكيد على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أن الامتحانات سوف تعقد على شبكة المدرسة فقط وليس من أي شبكة أخرى، وسيتم تسليم الطالب ورقة مفاهيم في كل مادة تشمل مجموعة من العناصر والقوانين والمصطلحات التي تساعد الطالب في فهم مخرجات التعلم والحل في الامتحان.

وأضافت في خطابها للمدارس، أنه يتم التنبيه مجدداً على الطلاب بأن أي محاولة للخروج من المنصة أو فتح أي مواقع أو تقسيم الشاشة سوف يتم غلق المنصة، ويعتبر الطالب راسباً في تلك المادة، لافتة إلى أن الرسوب ينتظر أي طالب مهكر جهاز التابلت، مؤكدة على الطلاب بضرورة الحضور للمدرسة يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري، لتعريف أجهزة التابلت بشبكة المدرسة استعدادا للامتحان الإلكتروني.

ضرورة على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من وضع وطباعة أسئلة الامتحانات، وتم إرسال تعليمات للمدارس تفيد بتواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان.