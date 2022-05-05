كيفية تحديد موعد عيد الأضحى 2022.. «القومي للبحوث» يوضح

أوضح الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الأضحى 2022 وفقًا للحسابات الفلكية، قائلاً: «سيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 يوم السبت المقبل 9 يوليو المقبل، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث»، لافتاً إلى أن الرأي والموعد النهائي لأول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون للجهات المختصة وهي المنوطة بالإعلان عن الموعد النهائي للعيد، ووقفته بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، نظرًا لارتباطه بمناسك الحج.

موعد عيد الأضحى 2022: 9 يوليو وفقاً للحسابات الفلكية

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد عيد الأضحى 2022 تم تحديده وفقًا للحسابات الفلكية، لافتًا إلى أن موعد وقفة عيد الأضحى سيكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، مؤكدًا أن المعهد يمتلك الإمكانيات البشرية والعلمية والمادية التي تؤهله لاحتساب الشهور العربية ومواعيد بدايتها ونهايتها وكذلك متابعة الأهلة والأحداث الفلكية المختلفة ومتابعة أحداث الخسوف والكسوف.

موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2022

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية بالدول المختلفة المهتمة بمجالات الفلك لمتابعة أي متغيرات أو مستجدات في هذا الشأن، خاصة دولة الممكلة العربية السعودية فيما يتعلق بموعد عيد الأضحى المبارك والذي سيكون في 9 يوليو المقبل، منوهاً إلى أن المعهد يمتلك اكثر من 6 مواقع لرصد ورؤية أهلة الشهور العربية بالتنسيق مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية والجهات المعنية بالمحافظات المختلفة.