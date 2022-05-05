«س و ج» عن امتحانات التيرم الثاني 2022.. تبدأ السبت وتحذيرات لهذه الفئات

أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي كانت فرصة كافية للطلاب لاستغلاها في التنزه والاسترخاء من ناحية، ومراجعة المقرر الدراسي وحل مجموعة من التمارين والنماذج من جهة أخرى، فتبدأ الامتحانات السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم للمديريات.

ماذا عن استعدادات المديريات للامتحانات؟

حصلت «الوطن» على الاستعدادات النهائية للامتحانات، التي تتمثل في الانتهاء من تجهيز قوائم اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على اللجان، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، والانتهاء من وضع الأسئلة وطباعتها.

هل الامتحانات ستكون صعبة؟

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية والمدارس، بأن تكون أسئلة الامتحانات متناسبة وتغطي مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، وتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

ما هي مواصفات الورقة الامتحانية؟

حددت الوزارة مواصفات الورقة الامتحانية، وهي أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، وتحقيق الوزن النسبي لها، فضلا عن الالتزام بوضع التي تقيس الفهم والتذكر منها.

هل انتهت المدارس من شرح المقررات الدراسية؟

انتهت المدارس من شرح المقررات الدراسية، وفق الخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية التعليم.

هل مسموح باصطحاب الكتب في الامتحانات؟

غير مسموح لأي مرحلة تعليمية باصطحاب الكتب للامتحان، وإن حدث وخالف الطالب التعليمات ستطبق قواعد الغش عليه.

هل جميع الامتحانات تبدأ يوم السبت؟

تعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم السبت المقبل، بجانب امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بمادة اللغة العربية.

ماذا عن امتحانات «رابعة ابتدائي»؟

تبدأ الامتحانات يوم 8 مايو الجاري، وانتهت المدارس والإدارات من وضع الأسئلة بعد أن أرسلت لها الوزارة «فلاشة» بها بنك أسئلة، لوضع نماذج للامتحانات.

هل تختلف امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام؟

تختلف لأول مرة امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام عن السنوات السابقة، ففي محافظة بورسعيد، تقرر عقد الامتحانات بنمط البابل شيت لأول مرة، وسيجرى تصحيحها إلكترونيا، لكن بقية المحافظات الامتحانات كما هي، تعقد ورقيا في المدارس.

ماذا عن آخر التعليمات بالنسبة لامتحانات أولى وثانية ثانوي؟

الامتحانات ستعقد ورقيا وإلكترونيا في المدارس الحكومية، وسيعقد امتحان تجريبي لطلاب المدارس الخاصة، في أثناء أداء الامتحانات التي لا تضاف للمجموع، وفي حالة نجاح الامتحانات سيؤديها الطلاب في مدارسهم بدلا من إلحاقهم على مدارس حكومية.

هل مسموح للطالب بالإطلاع على الكتب الإلكترونية؟

غير مسموح لطلاب أولى وثانية ثانوي الإطلاع على الكتب الإلكترونية على جهاز التابلت، أو تقسيم الشاشة أثناء الامتحان، وبالنسبة لمهكري جهاز التابلت سيحرر محضر لهم ويعتبروا راسبين.